„Sich einen klugen Unternehmer zum Vorbild nehmen“ Berlins Finanzsenator Evers zur Schuldenbremse und zu Folgen der neuen Grundsteuer

Herr Evers, Sie haben Ende vergangenen Jahres per Brief um Einsparvorschläge bei Ihren Senatskolleginnen und -kollegen gebeten. Darauf gab es teils heftige Abwehrreaktionen. Fühlen Sie sich manchmal wie ein strenges Familienoberhaupt, das auf Einhaltung der Regeln im Senat achten muss?

Es gehört zu den Aufgaben eines Finanzsenators, gelegentlich auf die Grenzen des Möglichen hinzuweisen. Das ist nicht ungewöhnlich und kommt in den besten Familien vor.