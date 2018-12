Die Briten sehen einem besonders ungewissen Jahreswechsel entgegen. 2019 wird aller Voraussicht nach das Jahr des EU-Austritts. Die Hauptstadt will aber auch weiterhin Europa verbunden bleiben - und das in der Silvesternacht auch mit dem offiziellen Feuerwerk demonstrieren. Das kündigte Londons Bürgermeister Sadiq Khan an. Das Feuerwerk werde die "Beziehungen zu Europa" feiern, zitierte die Zeitung "Independent" den Labour-Politiker. "Trotz des Brexits wird London immer der Welt offen gegenüberstehen, stolz auf unsere Vielfalt und inklusiv für jeden sein." Das Feuerwerk werde eine "Botschaft der Unterstützung an die mehr als eine Million EU-Bürger senden, die London ihre Heimat nennen". London werde "immer offen sein". Etwa 100.000 Zuschauer ab 20 Uhr Ortszeit (21 Uhr in Deutschland) am Themse-Ufer zu dem Spektakel erwartet. Es werde wie jedes Jahr "die größte Feuerwerksshow der Welt" werden, kündigte Khan ganz bescheiden an.