Staatsschutz ermittelt Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus erhält Drohbrief

Im Büro der Grünen-Fraktion des Abgeordnetenhauses ist ein Drohbrief eingetroffen. Die Berliner Polizei bestätigte am Abend, dass der Staatsschutz des Landeskriminalamtes ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung führt.

Laut „Berliner Zeitung“ soll der Brief am Donnerstagmorgen angekommen sein und eine Patrone enthalten haben. Das Schreiben richtet sich demnach an die Spitzenpolitikerin Bettina Jarasch. Es soll nach einigen Beleidigungen mit der Formulierung „Jetzt bist du tot“ enden. Es gebe Hinweise, die darauf hindeuten, dass der Absender aus Wilmersdorf kommen könnte.

“Über Bedrohungs- und Sicherheitsfragen geben wir keine Auskünfte“, teilte Jaraschs Sprecher Sebastian Brux mit. Und: „Frau Jarasch lässt sich nicht einschüchtern.” (Tsp/cl/jb)

