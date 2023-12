Staatsschutz ermittelt Mann sprüht zwei Hakenkreuze auf Polizeiwache am Berliner Alexanderplatz

Ein 25-Jähriger soll am Donnerstagnachmittag zwei Hakenkreuze auf die Polizeiwache am Alexanderplatz in Berlin-Mitte gesprüht haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, beobachtete ein Sicherheitsmitarbeiter des Weihnachtsmarktes am Alexanderplatz den Mann bei der Tat.

Gemeinsam mit einem Kollegen habe er den 25-Jähriger, der mutmaßlich als Tourist in Berlin war, festgehalten. Die Besatzung der sogenannten Alexwache stellte die Personalien des Mannes fest und erteilte ihm einen Platzverweis. Zudem beschlagnahmten die Einsatzkräfte eine Sprayflasche und entfernten die Schmierereien. Der Staatsschutz ermittelt. (Tsp)