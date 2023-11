Ermittlungsverfahren wegen rechter Straftaten Staatsschützer ließen 300 Fälle jahrelang unbearbeitet

300 Fälle rechter Straftaten sind in den vergangenen Jahren beim Staatsschutz des Berliner Landeskriminalamtes nicht bearbeitet worden. Nun ermittelt die Behörde unter anderem gegen den früheren Kommissariatsleiter wegen des Verdachts der Strafvereitelung im Amt. Einen entsprechenden Bericht der „B.Z.“ bestätigte Polizeisprecherin Anja Dierschke dem Tagesspiegel auf Anfrage.

Bei einem Führungswechsel im Kommissariat 533, das für die Ermittlungsverfahren bei rechtsextrem motivierten Straftaten zuständig ist, sollen die Fälle aufgefallen sein: Die neuen Chefs entdeckten dabei, dass in den vergangenen Jahren 300 Vorgänge nicht bearbeitet worden waren. Laut Dierschke stammen die Fälle aus den Jahren 2020 und 2021. Um welche Straftaten es genau ging, ist unklar.

In Betracht kommen etwa auch Ermittlungen gegen die Querdenker-Szene aus diesen Jahren. Vorfälle in Zusammenhang mit der rechten Straftatenserie in Neukölln sollen nicht betroffen sein. Im Neukölln-Komplex untersucht aktuell ein Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus bisherige Ermittlungspannen und Versäumnisse bei der Polizei.

Gegen den früheren Kommissariatsleiter und den zuständigen Sachbearbeiter wird nun ermittelt. Unklar sei bislang, welcher der beiden Beamten oder ob beide zusammen die Schuld tragen. Auch die Hintergründe sind bislang unklar, etwa ob der Sachbearbeiter überlastet war. Dierschke kündigte an, dass die 300 Fälle nun schnellstmöglich geprüft, bearbeitet und an die zuständige Staatsanwaltschaft weiter gegeben werden sollen.