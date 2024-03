Standort am ehemaligen Berliner Flughafen Flüchtlingsunterkunft Tegel könnte bis Ende 2025 bestehen bleiben

Die Flüchtlingsunterkunft in Tegel soll bei Bedarf voraussichtlich noch bis Ende 2025 genutzt werden. Darauf will sich der Senat nach übereinstimmenden Aussagen aus Senatskreisen in seiner Sitzung am kommenden Dienstag verständigen. Bislang war der Betrieb der Unterkunft nur bis maximal Ende dieses Jahres vorgesehen.