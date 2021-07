Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den frühen Sonntagabend vor extremen Gewittern in Berlin und Brandenburg gewarnt. In Brandenburg seien voraussichtlich die Kreise Ostprignitz-Ruppin, Barnim, Dahme-Spreewald, Märkisch-Oderland, Oberhavel, Oder-Spree und Spree-Neiße sowie die Stadt Cottbus betroffen, teilte der DWD mit. Die Warnung sei bis 18.30 Uhr gültig.

Vereinzelt könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden, hieß es. „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände.“ Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen seien möglich.

In einigen Teilen der Stadt regnet es bereits kräftig. Besonders der Nordosten der Stadt ist betroffen. Wie der DWD auf Twitter mitteilte, lag die Niederschlagsmenge in Berlin-Buch innerhalb einer Stunde bei fast 50 Litern pro Quadratmeter, in Marzahn bei 40 Litern. In Dahlem, im Süden der Stadt, hingegen nur bei drei Litern.

Auch ein Mitarbeiter im Lagedienst der Berliner Polizei sagte, dass derzeit zahlreiche Einsätze wegen des Wetters liefen, besonders im Nordosten. Hier gebe es diverse überschwemmte Straßen. Größere Unfälle seien ihm bisher aber nicht bekannt. "Meiner Information nach steht die Hauptstadt noch", sagte der Mitarbeiter.

Die Berliner Feuerwehr teilte auf Twitter mit, sie befinde sich im „Ausnahmezustand Wetter“. Einsätze würden priorisiert abgearbeitet, es könne beim Notruf 112 zu längeren Wartezeiten kommen. In ihren Hinweisen zum Verhalten bei Sturm empfahl sie unter anderem, möglichst im Haus zu bleiben und Stecker von Fernsehern oder PCs zu ziehen sowie kleinere Wasserschäden selbst zu bekämpfen.

Eine Tagesspiegel-Kollegin berichtet, dass sie im Flugzeug auch Triest auf dem Rollfeld des BER festsitze. Der Flughafen sei wegen des Unwetters gesperrt worden. (dpa, tsp)