Staus und eingestellte Buslinien in Mitte Bauern demonstrieren mit 250 Traktoren vor Ampel-Parteizentralen in Berlin

Mehr als 300 Landwirte aus Brandenburg sind am Freitagmorgen aus unterschiedlichen Himmelsrichtungen nach Berlin gefahren. Mit insgesamt 250 Traktoren demonstrieren sie am Freitag vor den Parteizentralen der Ampelkoalition gegen die geplanten Kürzungen beim Agrardiesel, wie die Polizei Berlin am Freitag mitteilte. Nacheinander wollen die Landwirte die Bundesgeschäftsstellen der Grünen, der FDP und der SPD ansteuern.

„Die Proteste der letzten Wochen haben gezeigt, dass der Berufsstand zusammensteht und ein Kipppunkt erreicht wurde, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat“, sagte Henrik Wendorff, Präsident des Landesbauernverbandes Brandenburg, laut einer Mitteilung am Freitag.

Die Bauern wollen laut Landesbauernverband Brandenburg an den Bundesgeschäftsstellen der drei Parteien einen Forderungskatalog übergeben. Darin verlangen sie unter anderem die Erhaltung des reduzierten Steuersatzes auf Agrardiesel. Der Bundestag will darüber in der kommenden Woche abstimmen.

Verkehrseinschränkungen in Mitte

Auf der Plattform X teilte die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am Mittag mit, dass es aufgrund der Demo im Bereich Brandenburger Tor und Potsdamer Platz zu erheblichen Verkehrseinschränkungen komme. Die VIZ rief dazu auf, den Bereich möglichst zu umfahren.

Die BVG erklärte auf X, dass die Buslinie M85 in beiden Richtungen zwischen Potsdamer Platz und Hauptbahnhof eingestellt wurde. Die Buslinie M10 wurde zwischen Naturkundemuseum und Turmstraße ebenfalls in beiden Richtungen unterbrochen.

Zuvor war laut VIZ bereits im Tiergartentunnel in Richtung Moabit die Ausfahrt Invalidenstraße gesperrt worden. Im Bereich Friedrichstraße war zwischenzeitlich der Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Südkreuz, Friedrichstraße und Nordbahnhof für die S-Bahn-Linien S1, S2 und S25 unterbrochen. Inzwischen fährt der Ersatzverkehr wieder planmäßig.

„Agrarpolitische Versäumnisse anpacken“

Nach Angaben des Verbandes wollten die Teilnehmer am Freitagmorgen aus westlicher Richtung in Nauen starten, aus Rangsdorf im Süden und aus Hoppegarten im Osten und von dort aus gen Zentrum fahren. Betroffen waren in Berlin unter anderem die Bundesstraßen B1, B5 und B96.

Das sind die Routen Route West über B5: Heerstraße - Theodor Heuss-Platz - Masurenallee - Ostpreußenbrücke - Lietzenseebrücke - Neue Kantstraße - Kantstraße - Kaiser-Friedrich-Straße - Bismarckstraße - Ernst-Reuter-Platz - Straße des 17. Juni - Großer Stern - Spreeweg - Paulstraße - Alt-Moabit - Invalidenstraße - weiter auf gemeinsamer Route. Route Ost über B1: Alt-Mahlsdorf - Alt-Kaulsdorf - Alt-Biesdorf - Alt-Friedrichsfelde - Frankfurter Allee - Karl-Marx-Allee - Straußberger Platz - Otto-Braun-Straße - Mollstraße - Torstraße - Chausseestraße - Invalidenstraße - weiter auf gemeinsamer Route. Route Süd über B96: Kirchhainer Damm - Lichtenrader Damm - Mariendorfer Damm - Tempelhofer Damm - Mehringdamm - Hallesches Ufer - Reichpietschufer - Klingelhöferstraße - Hofjägerallee - Großer Stern - Spreeweg - Paulstraße - Alt-Moabit - Invalidenstraße - weiter auf gemeinsamer Route. Gemeinsame Route: Platz vor dem Neuen Tor - Luisenstraße - Reinhardtstraße - Friedrichstraße - Französische Straße - Wilhelmstraße. Quelle: Polizei Berlin

„Auf Bundesebene müssen wir zurück auf Anfang, das heißt zurück zum Status Quo vor der Agrardieseldebatte“, sagte Landesbauernpräsident Wendorff laut einer Mitteilung am Donnerstag. „Die bisherigen agrarpolitischen Versäumnisse sind anzupacken, bevor man über die Zukunft des Agrardiesels redet.“

Die Ampel-Koalition hatte die Sparpläne bei der Landwirtschaft für den Haushalt 2024 bereits abgeschwächt. Die Steuervergünstigungen beim Agrardiesel sollen demnach nicht auf einen Schlag enden, sondern schrittweise auslaufen. Dagegen gibt es seit Wochen bundesweite Proteste von Landwirten. (dpa, Tsp)