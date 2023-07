Sterni, Pfeffi, Rotkäppchen Warum sind Kultgetränke aus dem Osten in Berlin plötzlich so beliebt?

Es ist eigentlich egal, auf welcher Berliner Grünfläche man seinen Sommer verbringt: Überall, ob Mauerpark oder Tempelhofer Feld, sieht man Berliner:innen, die für ihre alkoholische Begleitung Sternenburger Bier, Rotkäppchen, Pfeffi oder Berliner Luft dabei haben. Wobei man sagen muss: Letzteres wird eher später am Abend und Richtung Wochenende getrunken. So ein Pfefferminzschnaps hat ja auch Partypotenzial, den frischen Atem bekommt man gratis dazu. Besonders geeignet also, wenn die letzte Zahnreinigung schon etwas her ist.