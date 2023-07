Sticker, Graffiti und Attacken Wie sich Neonazis in Berlin breitmachen

Dass den Neonazis des Dritten Wegs der queere Pride-Month mit seinen landesweiten Paraden, Demonstrationen und Christopher Street Days (CSD) ein Dorn im Auge ist, dürfte kaum überraschen. Seit Jahren demonstrieren Parteikader im Rahmen von homophoben Kundgebungen gegen die angebliche „widerliche Homo-Propaganda“, wie etwa 2019 in Erfurt oder in den vergangenen Jahren in Siegen am Rande des dort stattfindenden CSDs.