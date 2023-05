Streit mit Eisenstange und Baseballschläger Auseinandersetzung zwischen Auto- und Lkw-Fahrer in Berlin-Hellersdorf eskaliert

Am Mittwochabend ist ein Autofahrer mit einem Lkw-Fahrer und dessen Beifahrer in Berlin-Hellersdorf aneinandergeraten. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte, soll der 40-jährige Lkw-Fahrer mit seinem 39-jährigen Beifahrer gegen 19.50 Uhr in dem Lastwagen gesessen haben. Das Fahrzeug habe am Rand der Tangermünder Straße auf Höhe der Nelly-Sachs-Straße gestanden.

Die beiden Männer hätten gerade aussteigen wollen, als ein 32-jähriger Pkw-Fahrer mit sehr hoher Geschwindigkeit an ihnen vorbeigerast sei, hieß es. Der Lkw-Fahrer habe den 32-Jährigen daraufhin mit einer Geste beleidigt. Dieser sei umgekehrt, um den 40-Jährigen zur Rede zu stellen. Anschließend soll der Lkw-Fahrer den Autofahrer rassistisch beleidigt haben.

Dieser sei daraufhin zu seinem Auto gelaufen, habe kurz telefoniert und die Stange eines Wagenhebers aus seinem Kofferraum geholt. Dann habe er den Lkw-Fahrer beleidigt und versucht, ihn mit der Eisenstange anzugreifen. Der 40-Jährige habe den Angriff aber abwenden können. Er soll dem Autofahrer schließlich die Stange weggenommen und ihm wiederum damit gegen den Kopf geschlagen haben, so die Polizei weiter.

Zur gleichen Zeit habe eine unbekannte männliche Person den 39-jährigen Beifahrer an den Haaren gezogen, so zu Fall gebracht und dann gegen den Kopf getreten. Der Lkw-Fahrer und sein Beifahrer seien dann davongelaufen. Ein weiterer 38-jähriger Mann mit einem Baseballschläger soll dem Lkw-Fahrer noch hinterhergerannt sein. Es sei aber ein weiterer, 34 Jahre alter, Mann dazu gekommen, der dem 38-Jährigen den Holzschläger abgenommen habe.

Rettungskräfte brachten den 32-jährigen Autofahrer mit einer Kopfplatzwunde und einer ausgerenkten Schulter zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus. Der 39-jährige Lkw-Beifahrer kam ebenfalls mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus. Die Ermittlungen laufen noch.