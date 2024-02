Streit um geparktes Auto eskaliert Männer verprügeln 43-Jährigen in Berlin-Lichtenberg

In Friedrichsfelde im Bezirk Lichtenberg haben am Dienstagnachmittag zwei junge Männer einen 43-Jährigen mit Tritten und Schlägen attackiert. Auslöser war laut Polizei Berlin nach bisherigen Erkenntnissen das geparkte Auto eines 19-Jährigen auf dem Gehweg der Seddinerstraße. Der angegriffene Mann wurde mit Gesichtsverletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei konnten die beiden 19- und 20-jährigen mutmaßlichen Angreifer festnehmen.

Laut Polizei entwickelte sich ein Streit, als der 43-jährige Mann ein Foto von dem geparkten Wagen gemacht hatte, woraufhin der 19-Jährige ihn aufforderte, dieses zu löschen. Als der Altere das nicht tat, soll der 19-Jährige ihn mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Ein 20-jähriger Begleiter des jungen Mannes soll dazugekommen und den Angegriffenen ebenfalls mit Schlägen und Tritten attackiert haben.

Bei ihrer Festnahme gaben die beiden jungen Männer an, dass der 43-Jährige sie zuerst attackiert haben soll. Sie klagten über Schmerzen am Kopf, lehnten eine ärztliche Behandlung aber ab. (Tsp)