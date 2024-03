Streit um Umzäunung des Görlitzer Parks in Berlin Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg will Weisung des Senats nicht nachkommen

Der Streit um den Görlitzer Park in Berlin geht in die nächste Runde. Nachdem die Senatsverwaltung am Mittwoch ein umfangreiches Maßnahmenpaket samt Umzäunung des Parks verkündet hat, widerspricht der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg in letzter Minute vor Ablauf der Frist am Donnerstag und zeigt sich Willens, notfalls mit allen Mitteln den Bau einer Umzäunung entgegenzutreten.