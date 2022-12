Streit zwischen Jugendlichen eskaliert 16-Jähriger bei Messerangriff in Berlin-Tegel schwer verletzt

In Berlin-Reinickendorf ist ein 16-Jähriger am Sonntagnachmittag durch Messerstiche schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Vor einem Mehrfamilienhaus in der Bernauer Straße beobachteten Zeuginnen demnach gegen 14.10 Uhr einen Streit zwischen einem 16- und einem 17-Jährigen. Der Ältere habe dabei den Jüngeren mit einem Messer attackiert.

Der Angreifer soll anschließend in das Haus geflüchtet sein. Der Verletzte begab sich laut Polizei zu einer nahegelegenen Bushaltestelle, wo Passant:innen auf seine stark blutenden Verletzungen aufmerksam wurden. Sie leisteten Erste Hilfe und alarmierten Rettungskräfte. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, dort sofort operiert und anschließend stationär aufgenommen. Lebensgefahr soll für den Verletzten nicht bestehen.

Die weiteren Ermittlungen führten die Einsatzkräfte zu einer Wohnung in dem nahegelegenen Haus, in der der 17-jährige Tatverdächtige festgenommen wurde. Das mutmaßliche Tatwerkzeug, ein Messer, stellten die Beamt:innen sicher.

Der festgenommene Junge wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde und sich einer Blutentnahme unterziehen musste, heißt es weiter. Anschließend sei der Jugendliche in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben worden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und zu den Hintergründen der Tat. (Tsp)

