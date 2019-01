Eltern müssen sich am kommenden Dienstag in Berlin auf Einschränkungen bei der Hort- und Kitabetreuung ihrer Kinder einstellen. Die Bildungsgewerkschaft GEW ruft ihre Mitglieder dazu auf, bei einem halbtägigen Warnstreik am Vormittag die Arbeit niederzulegen. Laut GEW ist für zwölf Uhr eine Kundgebung der Streikenden am S-Bahnhof Friedrichstraße geplant. Betroffen ist dadurch an den Schulen vor allem die Betreuung vor Schulbeginn.

Die Tarifverhandlungen für die Bundesländer haben am Montag in Berlin begonnen. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro monatlich mehr. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 6./7. Februar in Potsdam statt. Verhandlungsführer auf Seiten der Länder ist der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD).

GEW fordert Aufwertung des Erzieherberufs

Die Berliner GEW streitet besonders für eine Aufwertung des Erzieher- und Sozialdienstes, da die Erzieher in Berlin nach dem Tarifvertrag der Länder (TvL) vergütet werden und weniger verdienen als in anderen Bundesländern, wo nach dem kommunalen Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) bezahlt wird. „Es kann nicht sein, dass Berliner Erzieherinnen für die gleiche Arbeit mehrere hundert Euro weniger verdienen als ihre Kolleginnen in Brandenburg und im Rest des Landes“, sagte die Vorsitzende der GEW Berlin, Doreen Siebernik. In Berlin sind die größten Beschäftigtengruppen, die unter den TVL fallen, rund 15.000 angestellte Lehrkräfte und etwa 14.000 Erzieher und Sozialarbeiter.

