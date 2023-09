Täter fliehen mit Beute Schüsse bei Überfall auf Tankstelle in Berlin-Reinickendorf

In Berlin-Reinickendorf überfielen zwei maskierte Personen am Mittwochabend eine Tankstelle. Dabei gaben die Räuber Schüsse ab. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Laut Polizei sollen das Duo den Verkaufsraum der Tankstelle in der Holländerstraße gegen 21:00 Uhr betreten haben. Sie sollen die Herausgabe von Geld eingefordert haben und daraufhin drei Schüsse in die Decke abgegeben haben.

Bei den verwendeten Waffen handelt es sich nach ersten Untersuchungen um Schreckschusspistolen. Nach dem Überfall flohen die Täter mit der Beute die Flucht in Richtung Septimerstraße.

Der 52-jährige Tankstellen-Angestellte blieb bei dem Vorfall unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Raubkommissariat übernommen. (Tsp)