Wert hat sich verdreifacht Jeder zwölfte Deutsche hat ein rechtsextremes Weltbild

Die Zahl der Menschen in Deutschland mit einem rechtsextremen Weltbild hat sich innerhalb von vier Jahren mehr als verdreifacht. Das geht aus einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung hervor.

In der Studie wird alle zwei Jahre repräsentativ die Affinität in der Bevölkerung zu rechtsextremen Positionen untersucht. In den Jahren 2018 bis 2019 hingen noch 2,5 Prozent der Befragten rechtsextremen Positionen an. Bei der aktuellen Untersuchung ist dieser Wert auf 8,3 Prozent gestiegen.

Die Ergebnisse der Studie 6 % befürworten eine Diktatur mit einer einzigen starken Partei und einem Führer.

befürworten eine Diktatur mit einer einzigen starken Partei und einem Führer. 6 % stimmen der Aussage zu „Es gibt wertvolles und unwertes Leben“

stimmen der Aussage zu „Es gibt wertvolles und unwertes Leben“ 11 % meinen, Frauen sollten sich mehr auf ihre Rolle als Ehefrau und Mutter besinnen.

meinen, Frauen sollten sich mehr auf ihre Rolle als Ehefrau und Mutter besinnen. 15 % verorten sich selbst rechts von der Mitte.

verorten sich selbst rechts von der Mitte. 16 % behaupten eine nationale Überlegenheit Deutschlands.

behaupten eine nationale Überlegenheit Deutschlands. 23 % meinen, die AfD sei eine Partei wie jede andere.

meinen, die AfD sei eine Partei wie jede andere. 26 % glauben: „Wir sollten uns mit Russland einigen und wieder mehr Gas und Öl von dort beziehen.“

glauben: „Wir sollten uns mit Russland einigen und wieder mehr Gas und Öl von dort beziehen.“ 30 % glauben: „Die regierenden Parteien betrügen das Volk.“

glauben: „Die regierenden Parteien betrügen das Volk.“ 32 % glauben, die Medien und die Politik stecken unter einer Decke.

glauben, die Medien und die Politik stecken unter einer Decke. 34 % meinen, Geflüchtete in Deutschland nutzen das Sozialsystem aus.

meinen, Geflüchtete in Deutschland nutzen das Sozialsystem aus. 38 % vertreten verschwörungsgläubige Positionen.

vertreten verschwörungsgläubige Positionen. 53 % befürworten in Krisenzeiten eine Rückbesinnung auf das Nationale.

befürworten in Krisenzeiten eine Rückbesinnung auf das Nationale. 65 % halten mehr Bürgerbeteiligung bei der Energiewende für nötig.

halten mehr Bürgerbeteiligung bei der Energiewende für nötig. 68 % befürworten in Krisenzeiten Solidarität mit den Schwächsten. Quelle: Studie „Die distanzierte Mitte“ der Friedrich-Ebert-Stiftung

Anstieg von rechtsextremem Positionen

Den Befragten werden Aussagen vorgelegt und es wird erhoben, ob sie diesen zustimmen. Beispielsweise stimmte jeder Vierte folgender Aussage zu: „Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet.“

Immer mehr Deutsche denken rechtsextrem. Einige von ihnen erstürmten 2020 beinahe den Reichstag. © imago images/Achille Abboud / Imago/Achille Abboud

Als rechtsextrem gelten auch sozialdarwinistische Aussagen wie etwa jene, es gebe wertvolles und unwertes Leben. 11,8 Prozent der Befragten stimmten dieser Aussage zu.

23 Prozent befürworten teilweise eine rechte Diktatur

Fast verdoppelt hat sich zwischen der Befragung vor vier Jahren und jetzt der Anteil der Befragten, die unter bestimmten Umständen eine rechte Diktatur befürworteten (von 3,7 auf 6,6 Prozent) und antisemitischen Aussagen zustimmten (von 3,3 auf 5,7 Prozent).

Bemerkenswert ist auch der Anstieg bei „teils/teils“-Antworten. Während vor vier Jahren 16,3 Prozent der Befragten eine rechte Diktatur teilweise befürworteten, sind es in der aktuellen Untersuchung 23,3 Prozent. Hinzu kommen noch die 6,6 Prozent, die voll und ganz dafür sind.

30 Prozent der Befragten glauben, die Regierung betrüge das Volk.

Rechtsextremismus: Warum wird ein Anstieg verzeichnet?

Ein Erklärungsansatz für den Anstieg rechtsextremer Positionen sehen die Studienautoren in den multiplen Krisen der letzten Jahre, die Populisten und Extremisten auszunutzen wissen. So könnten rechtsextreme und populistische Ideologien immer weiter in die Mitte der Gesellschaft vordringen.

So glaubt knapp jeder Dritte, Politiker seien nur Marionetten von dahinterstehenden Mächten. 15,5 Prozent der Befragten verorten sich rechts der Mitte, ein Anstieg um fast sechs Prozentpunkte im Vergleich zu 2018/19.

Auch ein Rückgang beim Vertrauen in demokratische Institutionen wurde gemessen: Fast ein Drittel der Befragten glaubt, die Regierenden betrögen das Volk und jeder Fünfte findet, Deutschland gleiche eher einer Diktatur als einer Demokratie.

Die Hälfte der Befragten denkt klimapolitisch progressiv, sieht den Klimawandel als Bedrohung an und will, dass die Energiewende schneller vorangeht als bisher.