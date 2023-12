Brandenburger Teenager plante islamistischen Anschlag Wie Rasul M. sich am Handy im Kinderzimmer radikalisierte

Der jugendliche Terrorverdächtige aus dem nordbrandenburgischen Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) ist den Behörden bereits vor seiner Festnahme am Dienstag mit islamistischer Hasspropaganda aufgefallen. Wie berichtet, stuften die Sicherheitsbehörden in Brandenburg den 16-jährige Rasul M. demnach vor den Plänen für Anschläge auf einen Weihnachtsmarkt in Leverkusen und eine Synagoge in Köln als sogenannte relevante Person im islamistischen Spektrum ein.