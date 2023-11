16-Jähriger aus Wittstock Haftbefehl gegen weiteren Terrorverdächtigen in Brandenburg erlassen

Das Amtsgericht Neuruppin hat Haftbefehl gegen einen Jugendlichen aus Brandenburg wegen des Verdachts der Planung eines Terroranschlags erlassen. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Gegen den 16-jährigen Tschetschenen aus Wittstock bestehe dringender Tatverdacht, mit einem 15-Jährigen in Nordrhein-Westfalen gemeinsam im Internet einen terroristisch motivierten Anschlag geplant und vorbereitet zu haben.

Am Mittwoch scheiterte nach Tagesspiegel-Informationen jedoch die Überstellung in die JVA Wriezen – wegen des Schneewetters. Zudem soll der Jugendliche gesundheitliche Probleme haben. Zunächst war er ins Krankenhaus Neuruppin gekommen und dort streng von der Polizei bewacht worden. Nun wurde er ins Haftkrankenhaus in Brandenburg/Havel verlegt.

Mehr dazu in Kürze.