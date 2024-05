Temperaturen bis 23 Grad Wolken und Sonne am Wochenende in Berlin und Brandenburg

Auf ein freundliches Wochenende können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg freuen. Nach zunächst vielen Wolken setzt sich bis zum Sonntag zunehmend die Sonne durch, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte. Demnach lässt sich schon am Freitag bei 19 bis 22 Grad immer öfter die Sonne blicken. In der Uckermark können jedoch auch einige Regentropfen fallen.

Auch der Samstag beginnt noch teilweise stark bewölkt und es kann bei 19 bis 23 Grad lokal feucht werden. Gegen Abend setzt sich die Sonne durch und der Sonntag wird dann der Vorhersage zufolge bei abermals bis zu 23 Grad meist heiter und trocken. Es weht nur ein schwacher Wind. (dpa)