Tödlicher Unfall in Neukölln Zehnjähriger Junge stürzt aus neuntem Stock und stirbt

In der vergangenen Nacht ist in der Dieselstraße im Berliner Bezirk Neukölln ein zehnjähriger Junge aus dem neunten Stock gestürzt und kurz darauf im Krankenhaus gestorben. Man gehe derzeit von einem Unfall aus, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage des Tagesspiegel. Zuerst hatte das Nachrichtenportal t-online über den Fall berichtet.

Gegen 1.20 Uhr fand ein Passant das Kind nach Polizeiangaben vor dem Wohnhaus in der Dieselstraße und alarmierte direkt die Einsatzkräfte. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Derzeit gibt es keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden.

Nachbarn und Angehörige befanden sich in tiefer Trauer und versammelten sich nach dem Vorfall vor dem Wohnhaus, sagte die Sprecherin weiter. Einige Personen standen demnach unter Schock und mussten vor Ort behandelt werden. Beide Elternteile befänden sich weiterhin im Krankenhaus, um den tragischen Vorfall zu verarbeiten, hieß es. Sechs Polizisten mussten in die psychologische Nachbetreuung.

Der gesamte Einsatzort an der Dieselstraße wurde in der Nacht zu Freitag abgesperrt. Die Ermittlungen dauern weiter an.