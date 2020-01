Kundgebung beendet – Trecker auf dem Rückweg

Wie die Polizei am Freitagnachmittag via Twitter mitteilte, ist die Kundgebung der Bauern auf der Straße des 17. Juni in Tiergarten nun beendet. Die Bauern sind von den Versammlungsleitern aufgefordert worden, sich bei der Heimfahrt an die Verkehrsregeln zu halten.