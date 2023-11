Trotz Krise und Baustopp bei Signa Berliner Senat hält an Karstadt-Plänen am Hermannplatz fest

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung wird die Planung für den umstrittenen Karstadt-Neubau am Berliner Hermannplatz trotz der Krise beim Eigentümer Signa fortführen. „Wir haben ein städtebauliches Interesse an der Entwicklung der verschiedenen Projekte, an denen auch viele Arbeitsplätze hängen“, sagte Verwaltungssprecher Martin Pallgen dem Tagesspiegel in Bezug auf die Signa-Bauvorhaben in Berlin.