Trotz Krise und Baustopp bei Signa Berliner Senat setzt Planung für Karstadt am Hermannplatz fort

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung wird die Planung für den umstrittenen Karstadt-Neubau am Berliner Hermannplatz trotz der Krise beim Eigentümer Signa fortführen. „Wir haben ein städtebauliches Interesse an der Entwicklung der verschiedenen Projekte, an denen auch viele Arbeitsplätze hängen“, sagte Martin Pallgen, Sprecher der Verwaltung, dem Tagesspiegel in Bezug auf die Signa-Bauvorhaben in Berlin.

Man werden deshalb – „aus Gründen der Stadtentwicklung und zur Sicherung der Warenhausstandorte“ – die Planungen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan am Hermannplatz nicht stoppen. Gleiches gelte auch für den Rahmenplan für das Areal um den Karstadt-Standort am Kurfürstendamm, mit dem ohnehin noch kein Auftragsversprechen verbunden sei und der über die Grundstücke von Signa hinaus gehe.

Dienstag wurde durch Recherchen des Tagesspiegels bekannt, dass Signa alle Bauvorhaben in Berlin gestoppt hat. Während einige Projekte, wie der Karstadt-Standorte Hermannplatz, noch in der Planungs- und Beteiligungsphase sind, waren andere wie das „Glance“ in der Franklinstraße bereits im Bau.

Sowohl Linke als auch Grüne fordern angesichts der Krise bei der Unternehmensgruppe, die Pläne für die Karstadt-Standorte am Hermannplatz und am Kurfürstendamm zu stoppen. „Jetzt sollte allen klar sein, Signa war & ist kein guter Partner!“, schrieb der Sprecher für Stadtentwicklung der Grünenfraktion, Julian Schwarze, auf X (ehemals Twitter). „Die Stadt darf sich nicht abhängig machen von fragwürdigen Geschäftsmodell.“

Linke will Karstadt-Warenhäuser kommunalisieren

Die Linken-Politikerin Katalin Gennburg sagte dem Tagesspiegel: „Die Planungen für Karstadt Hermannplatz und Kurfürstendamm müssen spätestens jetzt vom Senat gestoppt werden.“ Laut Gennburg sei seit langem klar, dass diese Teil von Signas Strategie sind, ihre Immobilien überzubewerten. „Dieses Kartenhaus fällt jetzt in sich zusammen.“

Die Linken-Politikerin fordert, die Karstadt-Warenhäuser „am Ende eines geordneten Übergangs in Abstimmung mit den Beschäftigten zu kommunalisieren, damit sie ihrer Bedeutung für die Versorgungssicherheit der Bevölkerung wieder gerecht werden können“.

Pallgen wiederum kritisierte die Rufe nach einem Planungsstopp. „Wer dies fordert, nimmt billigend in Kauf, dass wichtige Projekte zur Entwicklung der Berliner Zentren und zahlreiche Arbeitsplätze aufs Spiel gesetzt werden“, sagte er dem Tagesspiegel. „Wir entwickeln keine Wunsch-Bebauungspläne für Investoren, sondern bestimmen damit die notwendigen Nutzungen an den jeweiligen Standorten.“ Beim Hermannplatz gehe es zum Beispiel auch um Flächen für Wohnen und den Gemeinbedarf.

Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) äußerte sich auf Nachfrage nicht zu der Krise bei der österreichischen Unternehmensgruppe. Sein Sprecher Pallgen sagte: „Wir beobachten die Entwicklung bei Signa sehr genau.“