Trotz Widerstands in der SPD Senat bereitet Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber in Berlin vor

Das Land Berlin bereitet trotz Zweifeln in der SPD die Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerberinnen und Asylbewerber vor. Darauf hat sich der Senat in der vergangenen Woche in seiner Sitzung verständigt. „Das Land Berlin hat dem Kommunikations- und Informationsdienstleister Dataport das Interesse zur Beteiligung am Vergabeverfahren für die Einführung einer Bezahlkarte mitgeteilt“, sagte Senatssprecherin Christine Richter dem Tagesspiegel.