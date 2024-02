Umgang mit Spendengeldern Berliner Bildungsaktivist Philipp Dehne will Kritiker aus Initiative werfen

Er will 100 Milliarden Euro für neue Bildung, aber er hat bisher über 100.000 Euro Spenden keine transparenten Informationen geliefert. Philipp Dehne, Linken-Bezirksverordneter in Neukölln und starker Mann diverser Bildungsinitiativen, steht in der Kritik. Der Vorwurf: Dehne gehe auf nicht nachvollziehbare Art und Weise mit Spenden von Stiftungen um.