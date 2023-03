Tagesspiegel Plus Umweltrisiko durch versenkte E-Scooter in der Spree : Was Verleiher gegen Wasser-Vandalismus in Berlin tun – und was nicht

Hunderte E-Roller und -Räder werden von Ehrenamtlichen aus Berliner Gewässern geborgen. Doch wer ist für die Bergung verantwortlich und welche Umweltschäden drohen?