Unterstützung für CDU-Vorstoß Kandidatenduo für SPD-Vorsitz fordert Antisemitismusklausel für Berlin

Das Kandidatenpaar für die Berliner SPD-Spitze, Martin Hikel und Nicola Böcker-Giannini, fordern eine Antisemitismusklausel für zivilgesellschaftliche Vereine und Initiativen in Berlin. Dazu wollen sie die Landeshaushaltsordnung gesetzlich ändern.

„Die Antisemitismusklausel ist für den wirksamen Kampf gegen Antisemitismus notwendig“, sagte Hikel am Mittwoch bei einem Besuch der Synagoge am Fraenkelufer in Berlin-Kreuzberg. Die Regelungen, die es bislang gebe, seien nicht eindeutig genug.

Der Neuköllner Bezirksbürgermeister und die Ex-Sportstaatsekretärin Böcker-Giannini, die SPD-Landesvorsitzende werden wollen, stellen sich damit gegen die SPD-Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe und schließen sich dem Wunsch der Berliner CDU an. Derzeit arbeitet eine Gruppe innerhalb des Senats an einer Lösung, nachdem Kultursenator Joe Chialo (CDU) seinen ursprünglichen Vorschlag für eine Klausel aufgrund rechtlicher Bedenken zurückgezogen hatte.

In der nun gebildeten Arbeitsgruppe hatte die SPD-Seite unter Führung von Kiziltepe lediglich eine Änderung der Ausführungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung vorgeschlagen. Zuwendungen sollten demnach „den Grundsätzen des Diskriminierungsverbots“ des von Rot-Grün-Rot ausgearbeiteten Antidiskriminierungsgesetzes (LADG) entsprechen.

Der CDU reicht das wiederum nicht aus, sie will die Landeshaushaltsordnung anpassen. Fördergeld soll es nur geben, wenn Empfänger keine verfassungsfeindlichen Bestrebungen verfolgen und keine demokratiefeindlichen, antisemitischen, rassistischen oder extremistischen Inhalte verbreiten. Werden nachträglich Verstöße bekannt, könnte die Förderung widerrufen werden.

Dass Hikel und Böcker-Giannini diese Variante befürworten, dürfte auf SPD-Seite zu Konflikten führen, wenn die beiden von den Mitgliedern tatsächlich zu den neuen Parteivorsitzenden gewählt werden.

Die beiden Politiker informierten sich in der Synagoge am Fraenkelufer über das Gemeindeleben und die Situation der jüdischen Community. Im Gespräch mit Nina Peretz und Jonathan Marcus von der Initiative Jüdisches Zentrum Synagoge Fraenkelufer sowie Ilan Kiesling von der Jüdischen Gemeinde zu Berlin bekräftigten sie ihre Unterstützung für die jüdische Gemeinde und die Arbeit der dort Engagierten.

Nina Peretz von der Initiative Jüdisches Zentrum Synagoge Fraenkelufer, Nicola Böcker-Giannini, Martin Hikel (beide SPD) und Jonathan Marcus, ebenfalls von der Initiative Jüdisches Zentrum Synagoge Fraenkelufer nach ihrem Gespräch. © Anna Thewalt

„Wir müssen die Bedrohung von Jüdinnen und Juden und jede Form von Antisemitismus mit allen Mitteln bekämpfen“, sagten sie. Sie erinnerten an den Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dessen Auswirkungen in Berlin. Man stehe hinter Projekten wie dem Jüdischen Zentrum Fraenkelufer, insbesondere weil dieses als Ort der Begegnung und des Austauschs auch für eine Öffnung zum umliegenden Kiez und zur Stadtgesellschaft stehe.

Peretz sprach von einem „starken und wichtigen Zeichen“, das von solchen Politiker-Besuchen ausgehe. Diese seien für die Community mehr als nur Symbolik. Am Ort der ursprünglichen Synagoge am Fraenkelufer, die in der Pogromnacht 1938 stark zerstört wurde und heute nicht mehr existiert, soll ein Wiederaufbau erfolgen, weil die vorhandenen Gebäude für die gewachsenen Bedarfe inzwischen zu klein geworden sind.

Zwei unterschiedliche Pläne für die Erweiterung präsentierte Peretz am Dienstag Hikel und Böcker-Giannini. Hikel sagte, man werde weiter im Gespräch bleiben, egal wie am 17. Mai das Mitgliedervotum der Partei über die neue Führung ausfalle. Die jüdische Gemeinde brauche Verbündete in der Politik.