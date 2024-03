Unweit von Grundschule in Berlin-Charlottenburg Unbekannter greift Jungen und will ihn in Auto entführen

Ein Unbekannter hat in Berlin-Charlottenburg versucht, ein Kind zu entführen. Das bestätigte die Berliner Polizei am Freitag auf Anfrage. Laut Polizei soll der Junge am Mittwoch gegen 15.15 Uhr auf dem Kläre-Bloch-Platz gewesen sein, als ein Mann ihn ergriff und versuchte, in Richtung seines Autos zu ziehen.

Im Auto sollen sich zwei weitere Männer befunden haben, wie die Polizei mitteilte. Der Junge konnte sich den Angaben nach losreißen, die Männer flüchteten. Die Mutter des Kindes alarmierte im Anschluss die Polizei und stellte Strafanzeige.

Zuvor hatte die „B.Z.“ über den Fall berichtet. Demnach soll der Vorfall ein Kind der Nehring-Grundschule betreffen, die in unmittelbarer Nähe liegt. Mit der Aufforderung „Bitte sensibilisieren Sie Ihre Kinder!“ sollen Eltern und Lehrkräfte am Donnerstag informiert worden sein. Die Schulleitung wollte sich am Freitag nicht zu dem Fall äußern.

Laut Polizei war der Mutter des Kindes der Tatverdächtige unbekannt. Weitere Angaben, auch zum Alter des Kindes, konnte ein Polizeisprecher nicht machen. Es wird wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung ermittelt.