VBB-Chefin zur Magnetschwebebahn in Berlin „Die Heerstraße wäre ein unglaublich guter Kandidat“

Frau Bonde, Sie gelten als eine der Köpfe hinter der Idee einer Magnetschwebebahn in Berlin. Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen?

Die Geschichte erzähle ich wirklich gerne. Als klar wurde, dass ich zum Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) gehe, hat mich der ehemalige Staatssekretär für Verkehr, Jens-Holger Kirchner, bei der BVG besucht. Beim Rausgehen, auf dem Flur, sagte er dann, er fahre demnächst nach Sengenthal und gucke sich eine Magnetschwebebahn an. Alles klar, habe ich gesagt, da komme ich mit. Und so sind wir mit einer Gruppe dorthin gefahren. Parallel dazu hat dann der Regierende Bürgermeister die Arbeitsgruppe ins Leben gerufen.