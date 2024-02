Vereinzelte Verstöße, sonst friedlich : Mehr als Tausend Menschen ziehen bei Palästina-Demonstration durch Berlin

Mehrmals die Woche finden Kundgebungen für Palästina und gegen die Politik Israels in Berlin statt. So auch am Samstagnachmittag. Die Demo begann am Herrmanplatz und zieht zur Axel-Springer-Straße.