Verkehrsunfall in Berlin-Tegel Schwangere Frau auf der Berliner Stadtautobahn verletzt

Eine schwangere Frau ist bei einem Verkehrsunfall auf der Berliner Stadtautobahn in Tegel verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die 34-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 13.30 Uhr auf der linken Spur der A100 in südlicher Richtung unterwegs.

Als sie verkehrsbedingt stark bremsen musste, fuhr ein hinter ihr fahrender 44-Jähriger auf ihr Fahrzeug auf. Die in der 30. Woche Schwangere erlitt bei dem Unfall einen Schock und wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 44-Jährige blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. (Tsp)