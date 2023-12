Unfall bei Hochzeitskorso in Berlin 20-Jähriger fährt rückwärts und prallt gegen Betonsockel

Bei einem Hochzeitskorso in Berlin-Friedrichshain ist in der Nacht ein Autofahrer im Rückwärtsgang gegen einen Betonsockel geprallt. Wie ein Sprecher der Berliner Polizei am Freitagmorgen mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 0.30 Uhr. Der Korso war demnach auf der Mühlenstraße in Richtung Alexanderplatz unterwegs.

Ein 20-Jähriger sei dabei vorgefahren, habe gewendet und sei dann in gleicher Fahrtrichtung rückwärts gefahren. Dabei prallte der Wagen gegen einen Betonsockel, wobei das Fahrzeug und der Sockel beschädigt wurden. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Nach Angaben der Polizei wurde der 20-Jährige vorübergehend festgenommen. Da bei ihm der Verdacht bestand, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Er wurde zu einer Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht. Der Verdacht habe sich durch einen freiwilligen Drogenvortest ergeben, hieß es von der Polizei. Der Mann wurde anschließend wieder entlassen. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen.

Verletzt wurde bei dem Manöver niemand. Bilder der „B.Z.“ zeigen den beschädigten weißen Mercedes am Mittelstreifen der Mühlenstraße.