Verletzte bei Unfall in Berlin-Gatow Autofahrer weicht Wildschweinen aus und prallt gegen Bäume

In Berlin-Gatow ist es in der Nacht zu Freitag zu einem Wildunfall gekommen, bei dem ein 48-jähriger Autofahrer und zwei Mitfahrende verletzt werden. Wie die Polizei mitteilte, war die Gruppe um kurz nach Mitternacht auf der Potsdamer Chaussee in Richtung Maximilian-Kolbe-Straße unterwegs, als mehrere Wildschweine die Fahrbahn überquerten.

Der Mann soll versucht haben, auszuweichen, und dabei seinen Wagen gegen mehrere Bäume des angrenzenden Waldes gelenkt haben. Daraufhin knickten die Bäume ab und versperrten die Straße. Wie die Polizei mitteilte, leistete eine Zeugin dem verletzten Fahrer Erste Hilfe, bevor dieser – zusammen mit den Mitfahrenden – von Einsatzkräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Potsdamer Chaussee war bis gegen 1 Uhr gesperrt. (Tsp)

