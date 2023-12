Versuchter schwerer Diebstahl in Berlin-Mitte Unbekannte brechen Geldautomat in Bankfiliale auf

In der Nacht zu Sonntag haben drei unbekannte Männer versucht, einen Geldautomaten im Vorraum einer Bankfiliale in Mitte aufzubrechen. Dies teilte die Berliner Polizei mit. Bevor diese eingetroffen war, ergriffen die Männer die Flucht.

Laut Polizeiangaben alarmierte eine Anwohnerin die Einsatzkräfte gegen 2.45 Uhr in die Kronenstraße. Dort hatte sie drei Männer beobachtet, die sich in dem Eingangsbereich einer Bankfiliale aufhielten. Das Trio entfernte sich schließlich in einem dunklen Auto in Richtung Glinkastraße.

Eingetroffene Einsatzkräfte stellten anschließend fest, dass im Vorraum der Filiale das Fach eines Geldautomaten aufgehebelt worden war. Außerdem war eine brennbare Flüssigkeit in den Automaten eingeleitet und entzündet worden. Die Flammen waren jedoch scheinbar erloschen. Ob die Diebe etwas erbeutet haben, konnte die Polizei bislang nicht sagen. (Tsp)