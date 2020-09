In dem Video von Montag geht es um den Unterschied zwischen Berichten und Meinungsbeiträgen. Journalist*innen wird oft vorgeworfen, Meinungsmache zu betreiben. In diesem Video erklären wir deshalb, wie Sie auf den ersten Blick erkennen können, ob es sich bei einem Artikel um einen objektiven Bericht oder einen subjektiven Meinungsbeitrag handelt. Außerdem gehen wir darauf ein, wie die Beiträge entstehen.

Video 04:05 Min. Der Unterschied zwischen Berichten und Meinungsbeiträgen

Am Dienstag gibt es das Video: "Wie finden wir unsere Themen?". Wie entscheiden wir eigentlich, welche Themen am nächsten Tag in der Zeitung stehen? Und gibt es Themen, über die wir gar nicht berichten? Anke Myrrhe, Leiterin des Berlin-Ressorts, hat Antworten.

Am Mittwoch zeigen wir den Tagesspiegel im Wandel der Zeit. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich Berlin gewandelt und mit ihm der Tagesspiegel. Von einer kleinen Westberliner Zeitung zum Leitmedium der Hauptstadt. Robert Ide, geschäftsführender Redakteur beim Tagesspiegel, wirft einen Blick zurück.

Am Donnerstag dreht sich unser Video um die Frage: Wie hat Corona den Tagesspiegel beeinflusst? Das Coronavirus hat auch beim Tagesspiegel den Alltag auf den Kopf gestellt. IT-Leiter Robin Müller erklärt, wie es der Redaktion gelang, die Zeitung aus dem Homeoffice zu produzieren.

Am Freitag zeigen wir in "Ein Blick in die Werkstatt des Tagesspiegel" einen Einblick in unseren Redaktionsalltag. Um fünf Uhr morgens beginnt der Online-Frühdienst, tagsüber wird die Zeitung produziert und erst um Mitternacht geht die Online-Spätschicht nach Hause.

In unserem letzten Video erzählt Gerd Appenzeller, einer unserer ältesten Mitarbeiter, vom Journalismus von früher. 1964 hat Gerd Appenzeller sein Volontariat gemacht, war seitdem unter anderem Chefredakteur und Herausgeber des Tagesspiegels. Heute schreibt er immer noch für den Tagesspiegel und veröffentlicht jede Woche den Reinickendorf-Newsletter. Im Video erzählt er von Reiseschreibmaschinen, dem ersten Mann auf dem Mond und einem Parteitag der NPD.