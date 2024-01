„Vielen Dank für Ihr Verständnis“ Erneut technische Störung bei Berliner Bürgerämtern

Die Serie von technischen Störungen bei den Berliner Bürgerämtern reißt einfach nicht ab. Nachdem es zuletzt fast zwei Wochen lang Probleme mit der Datenbank gegeben hatte und eine Vielzahl von Terminen abgesagt werden musste, streikte am Freitagmorgen das Terminbuchungssystem.

Übereinstimmenden Berichten zufolge setzte die Störung bereits am Donnerstagabend ein. Wie mehrere Nutzer:innen dem Tagesspiegel schilderten, war die Online-Buchung von Terminen technisch nicht möglich. Screenshots zeigen eine beim Besuch des sogenannten Zeitmanagementsystems (ZMS) aufploppende Wartungsmeldung mit der freundlichen Bitte um Verständnis.

Doppelt ärgerlich: Auch der Betrieb innerhalb der Bürgerämter startete am Freitagmorgen mit Behinderungen. Da auch die Mitarbeitenden in den Standorten nicht auf das ZMS zugreifen konnte, lief das Terminmanagement vor Ort analog. Besucher:innen wurden aufgerufen, Mitarbeitende konnten nicht nachvollziehen, wer wann und für welche Dienstleistung einen Termin gebucht hatte.

Erneut steht das ITDZ im Fokus

„Ärgerlich“ nannte das einer der zuständigen Stadträte im Gespräch mit dem Tagesspiegel. Die Erleichterung über die zu Wochenbeginn gelösten Datenbank-Probleme war in vielen Bezirken schnell wieder verfolgen.

Im Gegensatz zur jüngsten, kurz vor Weihnachten aufgetretenen Störung konnten die Probleme jedoch rasch behoben werden. Bereits am Mittag meldeten verschiedene Bezirke zurück, die Probleme seien gelöst, das ZMS laufe wieder problemlos. Senatssprecherin Christine Richter bestätigte das und erklärte am frühen Nachmittag, das IT-Dienstleistungszentrum ITDZ arbeite an der Fehleranalyse.

Rund um die Bürgerämter und die dort fehlenden Termine hatte es zuletzt immer wieder Diskussionen gegeben. Ein neuer Vorschlag der zuständigen Staatssekretärin Martina Klement (CSU) sieht vor, diese künftig auch an Samstagen zu öffnen, um die Kapazitäten zu erweitern und so den seit Jahren ungelösten Mangel an Terminen zu bekämpfen. Der Vorschlag soll am kommenden Mittwoch mit den Bezirken beraten werden.