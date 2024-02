Am Montagmorgen unerwartet gestorben Volksbühnen-Intendant René Pollesch ist tot

Der Intendant der Volksbühne, René Pollesch, ist tot. Das gab das Berliner Theater am Rosa-Luxemburg-Platz am Montagabend in einer Mitteilung bekannt: „Mit Entsetzen und in tiefer Trauer geben wir bekannt, dass der Autor und Regisseur René Pollesch heute Morgen, am 26. Februar 2024, im Alter von 61 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben ist.“

Als Autor schrieb René Pollesch mehr als 200 Stücke. Inszeniert hat er sie auch außerhalb von Berlin, unter anderem am Wiener Burgtheater und an den Münchner Kammerspielen. Für seine Arbeit wurde der in Friedberg (Hessen) geborene Regisseur mehrfach mit Preisen ausgezeichnet.

Intendant an der Volksbühne war René Pollesch seit 2021. Ob er das Haus weiterführen würde, war zuletzt unklar. Gemeinsam mit Tatort-Schauspieler Fabian Hinrichs inszenierte Pollesch zuletzt seinen Text „ja nichts ist ok“ an der Volksbühne. (Tsp/dpa)