Kampf gegen Rechtsextremismus Das Theater verteidigt den Staat

Die Zahl ist rekordverdächtig. Gut dreihunderttausend Klicks zählt der Livestream aus dem Berliner Ensemble auf Youtube. „Geheimplan gegen Deutschland“: Sechs Schauspielerinnen und Schauspieler stellen mit den Recherchen von Correctiv ein Treffen rechtsextremer Verschwörer nach, die in einem Potsdamer Landhotel die Vertreibung von Millionen deutscher Staatsbürger besprachen. „Remigration“, so lautet das euphemistische Schlagwort in der braunen Szene.