Volksverhetzung auf Lkw-Demo in Berlin Vorbestrafter Holocaustleugner kommt in Untersuchungshaft

Gegen einen Mann, der am vergangenen Freitag an der Lkw-Demo in Mitte teilnahm, ist am Sonnabend ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden. Das teilte die Polizei am Sonntag gemeinsam mit der Berliner Staatsanwaltschaft mit.

Dem 52-Jährigen wird vorgeworfen, im Zuge der Demonstration am Platz des 18. März gegen 12 Uhr mehrere Plakate mit volksverhetzendem Inhalt gezeigt zu haben. Er soll bereits als Holocaustleugner bekannt und vorbestraft sein.

Auf einem der Plakate war den Angaben der Polizei zufolge die Eingangspforte des Konzentrationslagers Auschwitz abgebildet. Dazu stand den Namen „AuschWITZ“ geschrieben, wobei das Wort „WITZ“ in roter Farbe hinterlegt worden war.

Einsatzkräfte nahmen den Mann fest. Hierbei soll er Widerstand geleistet haben, um sich der Festnahme zu entziehen. Der Versuch blieb allerdings erfolglos.

Die Beamten beschlagnahmten die Plakate und informierten den Polizeilichen Staatsschutz. Dieser werde in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen führen, hieß es.