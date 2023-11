Holocaust-Vergleiche Sind sie wirklich zuträglich?

Holocaustvergleiche sind zurzeit überall zu hören. Schon nach Russlands Überfall auf die Ukraine hatte Wolodymyr Selenski im März 2022 vor der Knesset von Russlands Versuch einer „Endlösung“ gesprochen und damit auf die nationalsozialistische „Endlösung der Judenfrage“ – also die Shoah – verwiesen. Umgekehrt spricht Wladimir Putin vom „Nazismus“ in der Ukraine und von einem „Völkermord“ an Russen im Donbass.

Der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 ließ weltweit Stimmen laut werden, die von einem zweiten Holocaust sprachen – an den Israelis oder gar von den Israelis – bzw. davor warnten, dass dieser bevorstehe. Allenthalben wurden Analogien bemüht und erfolgreich verbreitet: Das Schlagwort „Never again is now“ legt davon beredtes Zeugnis ab.

Wenig später zeigte sich Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen in deren Vollversammlung in New York mit einem gelben „Judenstern“, wie er vom nationalsozialistischen Deutschland zur Stigmatisierung von Jüdinnen und Juden verwendet wurde, um damit gegen Kritik des UN-Generalsekretärs an der israelischen Palästinenserpolitik zu protestieren.

Stephan Lehnstaedt ist ein deutscher Historiker und Professor für Holocaust-Studien und Jüdische Studien an der Touro University Berlin.

Vergleiche nicht illegitim

Nun ist Vergleichen nicht per se illegitim. Auch die Unterschiede von Äpfeln und Birnen lassen sich trefflich herauspräparieren. Und ein scharfer Blick etwa auf die Ideologien von Hamas und Hitler zeigt interessante Parallelen ebenso wie gravierende Differenzen. Die Reflexion über Gemeinsamkeiten und Divergenzen ist eine zentrale Übung kritischer Analyse.

Aber darum geht es bei all den Schlagworten und Schlachtrufen gerade nicht. Deren Verwendung zielt auf die bewusste Gleichsetzung historischer und gegenwärtiger Ereignisse.

Aufmerksamkeitsgenerator

Und weil der Holocaust, also die Ermordung von annähernd sechs Millionen jüdischen Zivilistinnen und Zivilisten durch Deutschland während des Zweiten Weltkriegs, die universelle Chiffre für das größtmögliche Menschheitsverbrechen ist, funktioniert sie als Aufmerksamkeitsgenerator: das eigene Leiden ist angeblich genauso dramatisch.

Die putinsche Propaganda oder das „Anne Frank wäre bei uns“ der Corona-Leugner lässt sich dabei leicht als unangemessenes Vergleichen mit dem Holocaust identifizieren. Schwieriger ist es in jenen Fällen, die beispielsweise auf das Schicksal israelischer Zivilisten im Hamas-Terror hinweisen und damit in guter Absicht vor Gleichgültigkeit oder gar Sympathie für die Täter warnen. Dennoch wird auch so – meist unabsichtlich – die Singularität des Holocaust relativiert.

Missbrauch der Opfer

Das missbraucht die Opfer von damals für aktuelle Zwecke, anstatt ihrer als Menschen und Individuen zu gedenken. Und mehr noch, indem die neuen Täter auf die Stufe der damaligen Mörder erhoben werden, verringern sich semantisch die historische Schuld und die gegenwärtige Verantwortung der Deutschen: Seht her, die Nazis sind heute und anderswo!

Und so ist der vergleichende Alarmismus letztlich kontraproduktiv, denn die Verpflichtungen und Lehren aus dem Holocaust umfassen ja gerade den Schutz jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger, das Existenzrecht Israels, ein besonderes Problembewusstsein für Antisemitismus und eine generelle Ablehnung von Krieg und Gewalt gegen Zivilisten.

Aber all das ist eben deshalb so wirkmächtig und so gesellschaftlich verankert als konstitutives Merkmal unseres Staates, weil es sich aus dem konkreten Wissen über deutsche Täterinnen und Täter und jüdische Opfer während der Shoah speist. Die Vergangenheit kann gerade in diesen Zeiten ein wichtiger moralischer Kompass sein. Sie zu instrumentalisieren und damit gewissermaßen zu externalisieren, ist der falsche Weg.

Gründliche Kenntnisse über den Nationalsozialismus und den Holocaust sind Kernelement der deutschen Identität. Sie schützen vor den Bagatellisierungen, Fälschungen und den Lügen all jener, die den Genozid an den europäischen Jüdinnen und Juden absichtsvoll leugnen und ihr Schicksal in den Schmutz ziehen.

Unerträgliche Verharmlosung

Sie erlauben eine Betrachtung der Gegenwart, die die Würde der Toten von damals und heute respektiert, ohne in eine Opferkonkurrenz auszuarten: Leid wird nicht erst deshalb begreifbar, weil es auf einer Stufe mit dem Holocaust steht. Ganz im Gegenteil ist das für alle Seiten eine unerträgliche Verharmlosung.

Korrektes und konkretes Wissen über die Shoah trägt hingegen zur Versachlichung einer emotionalisierten Debatte bei und lehrt zugleich wie nichts sonst Empathie für die Schutzsuchenden und Wehrlosen. Darum müssen gerade wir in Deutschland die Geschichte des Holocaust weiter lernen, lehren und verinnerlichen.

Nur so lassen sich die Instrumentalisierungen und Verfälschungen der Vergangenheit zurückweisen. Nur dann ergibt sich daraus ein moralischer Kompass, nach dem wir politisch handeln können. Das bedeutet es, historische Verantwortung zu übernehmen und als Verpflichtung in der Gegenwart zu sehen.