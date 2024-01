Vollständig ausgebrannt Berliner Feuerwehr löscht brennenden BVG-Bus in Lichterfelde

Die Berliner Feuerwehr wurde gegen 3 Uhr morgens zu einem Brand in die Fürstenstraße in Lichterfelde alarmiert. Dort stand ein Doppeldeckerbus der BVG in Flammen – und brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand, wie ein Feuerwehrsprecher dem Tagesspiegel auf Nachfrage mitteilte.

Insgesamt 18 Kräfte der Feuerwehr waren vor Ort im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Gegen 5 Uhr war der Einsatz schließlich beendet. Zur Brandursache machte der Feuerwehrsprecher auf Nachfrage keine Angaben. (Tsp)