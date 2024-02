Vom 5. bis 7. Februar Berlins Regierungschef Wegner reist nach Israel

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) wird vom 5. bis zum 7. Februar die israelischen Städte Tel Aviv und Jerusalem besuchen. Das erklärte Wegner am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Dass Wegner im Frühjahr nach Israel reisen wird, stand bereits länger fest. Nun gab er die genauen Reisedaten bekannt.

Wegner wird nach eigenen Angaben Gespräche mit dem Bürgermeister von Tel Aviv-Jaffa, Ron Huldai, sowie mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft führen. Ziel sei der Aufbau einer Städtepartnerschaft mit Tel Aviv.

„Ich gehe davon aus, dass die Menschen in Israel mir und auch der Bürgermeister Israel ganz, ganz andere Problem haben, als mit uns diese Städtepartnerschaft in konkrete Formen zu gießen“, sagte Wegner in Hinblick auf den Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober und dem folgenden Krieg in Gaza. Dennoch sei es wichtig, erste Vorgespräche zu führen. Die erste offizielle Städtepartnerschaft Berlins mit einer israelischen Stadt „ist und bleibt das Ziel“, sagte Wegner. (Tsp)