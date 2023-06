Von bunten Mauern und klebrigen Straßen Das sind die Berlinerinnen und Berliner der Woche

3 Bronze

Was hat Berlin derzeit nicht alles an der Backe kleben! Neben Klimaaktivisten jetzt also auch noch Honigtau aka Blattlaus-Urin! Alles klebt derzeit, vor allem unter Lindenbäumen.

Klebt, nervt, ist aber indirekt für uns Menschen immens wichtig: Honigtau. © Imago/Sascha Steinach

Aber halt, die Läuse sind Kraftfutter für Ameisen – und diese wiederum überlebenswichtig für uns Menschen. Bronze soll es regnen für die Blattläuse!

2 Silber

Aus grau, mach bunt: Chanukkaleuchter, Volleyball, Tora zieren neuerdings eine Mauer vor dem neuen Pears Campus für Bildung, Kultur und Sport in Wilmersdorf: Deutschlands erste jüdische Graffiti-Wand!

In stundenlanger Arbeit hat Künstler Tobo ein Mural in Wilmersdorf geschaffen. © dpa/Jessica Lichetzki

Der Künstler Tobo hat das Motiv zunächst mit dem Rabbiner Yehuda Teichtal entworfen – und dann mithilfe von mehr als 300 Sprühdosen auf die Wand gezaubert. Silber!

1 Gold

Klaus Dittmer aus Zehlendorf (81!), macht Menschen Beine. Für einen guten Zweck!

Seine Arbeit hat Hand und Fuß (und Bein): Orthopädiemechanik-Meister Klaus Dittmer. © Tagesspiegel/Kitty Kleist-Heinrich

Der Orthopädiemechanik-Meister ist Vater des Projekts „Prothesenteile für die Ukraine“: Aus gespendeten Prothesen-Füßen, Beinen, Kniegelenken und Co. konnten bereits bis zu 300 Beinprothesen gefertigt werden – und somit stehen viele, viele Patientinnen und Patienten in der Ukraine wieder „auf eigenen Beinen“. Für so viel Einsatz und Engagement auch im hohen Alter verleihen wir Gold!

0 Blech

Wer in Brandenburg von A nach B will, der fährt Auto. Das weiß auch Kultursenator Joe Chialo (CDU). Er röhrte, nein, reiste zur Senatsklausur vergangenes Wochenende mit Porsche an. Nur bitte keine Bilder davon! „Ey, lass das! Nicht jetzt!“, schalt er einen Pressefotografen. Wieso denn nur? Wenn schon Porsche statt Pedelec, dann bitte auch in aller Öffentlichkeit! Keiner hätte ihn auf einem Drahtesel erwartet. Blech für diese Porsche-Scham!

Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) – hier ohne Auto. © Tagesspiegel/Lydia Hesse

Ihnen kommt in den nächsten Tagen etwas Medaillenwürdiges unter? Schreiben uns gerne Ihre Ideen an checkpoint@tagesspiegel.de. Auch Ihre Einsprüche erreichen uns so.