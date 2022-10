Preis „von 9 bis 19 Euro“ im Gespräch Sozialticket soll in Berlin von Januar bis März abgesenkt werden

Das Sozialticket für den Tarifbereich AB wird voraussichtlich von Januar bis März 2023 abgesenkt. Das hat Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus bestätigt.

Bei der Aufsichtsratssitzung des Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) in der vergangenen Woche habe man sich darauf geeinigt, dass das Sozialticket „abgesenkt werden kann“, so Jarasch. Das Land Berlin wolle für die entsprechende Finanzierung sorgen.

Das Sozialticket kostet für den Bereich AB 27,50 Euro und ist damit aktuell nur etwas günstiger als das von der rot-grün-rot Koalition beschlossene 29-Euro-Ticket, das von Oktober bis Dezember gilt. In welchem Umfang der Preis für das Sozialticket gesenkt wird, hängt laut Jarasch davon, wie viel Mittel dafür im geplanten Nachtragshaushalt vorgesehen sind.

Dieser soll am 15. Dezember in der letzten Sitzung des Abgeordnetenhauses im Jahr 2022 beschlossen werden. Im Gespräch sei ein Preis „von 9 bis 19 Euro“, so Jarasch.

