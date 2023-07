Von Plauderern, Pride und Kirchenglocken Das sind unsere Berlinerinnen und Berliner der Woche

3 Bronze

Unsere Bronzemedaille für die ehrenamtliche „Plaudererin“ Saskia Bosch!

„Hallo, möchten Sie sich unterhalten?“ - Saskia Boschs Eingangsfrage auf der Plauderbank. © Robert Klages

Die Parkmanagerin des Bezirks Lichtenberg ist Teil eines Pilotprojekts im Fennpfuhl-Park: Auf den beiden Plauderbänken dort können sich die Leute niederlassen und mit den Ehrenamtlichen munter ins Gespräch kommen. Erzähl bloß!

2 Silber

Ventilatoren, Sonnenschirme oder Klimaanlagen - Spenden gegen die Hitze waren und sind gefragt. © Pixel-Shot - stock.adobe

Silber an die hilfsbereiten Steglitz-Zehlendorfer! Einem Aufruf zu Anti-Hitze-Spenden kamen sie zahlreich, etwa in Form von Ventilatoren und Sonnenschirmen nach.

Über 800 Geflüchtete leben derzeit in Metallcontainern, die sich stark aufheizen. Unter 0174 735 99 81 oder per E-Mail an sachspenden@wikobuesz.berlin können weitere Spenden gemeldet werden.

1 Gold

Überall in Berlin wehen Sie dieses Wochenende: Regenbogenflaggen! Auf dem CSD fährt am Samstag auch ein Truck unter dem queer-stolzen Motto „Be Pride Like Ukraine“ mit. Erstmals mit offizieller Unterstützung der ukrainischen Botschaft.

Über 500.000 Menschen werden zum CSD erwartet – die ukrainische Community will inmitten des andauernden Krieges in der Heimat ein „Zeichen der Einheit und Stärke“ setzen. Gold ist Teil des Regenbogens! Mehr zum CSD auf den Seiten B10/11.

0 Blech

Die 500 Kilogramm schwere Kirchenglocke aus Heinersdorf ist verschwunden. © Sebastian Hein

Es war zwar keine riesige Goldmünze à la „Big Maple Leaf“, der Diebstahl aber nicht weniger ärgerlich. In Heinersdorf wurde eine 500 Kilogramm schwere und 400 Jahre alte Bronzeglocke aus dem Innenhof der evangelischen Kirchengemeinde entwendet. Blech an die unbekannten dreisten Bronzediebe!

Ihnen kommt in den nächsten Tagen etwas Medaillenwürdiges unter? Schreiben uns gerne Ihre Ideen an checkpoint@tagesspiegel.de. Auch Ihre Einsprüche erreichen uns so.