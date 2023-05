Von Rocketman zu Basketballwoman Diese Berlinerinnen und Berliner rockten Kalenderwoche 19

3 Bronze

Bronze für Baumgießer Sebastian Herges! Er und seine Gruppe „BerlinerBäumeWässerer“ (Facebook) laden am 13. Mai und danach an jedem ersten Samstag im Monat zum gemeinsamen Gießen in die Hufeisensiedlung ein. Mehr als ein ehrenwerter Tropfen auf den heißen Personalnotstein im Grünflächenamt Neukölln!

Setzt sich tatkräftig für die Bewässerung von Bäumen in der Hufeisensiedlung in Neukölln ein: Sebastian Herges. © Sebastian Herges

2 Silber

Lena Gohlisch, Basketballerin und Kapitänin von Alba Berlin wird eine besondere Ehre zuteil (über diese Silbermedaille hinaus!).

Alba-Kapitänin Lehna Gohlisch ist ab sofort auch für das deutsche Nationalteam auf dem Feld. © imago/Camera 4

Sie ist die erste Spielerin von Alba, die in den Kader des Deutschen Basketball Bunds berufen wurde. Wir wünschen der 29-jährigen Ärztin viel Erfolg für das Vierertunier in Istanbul (Ende Mai) und die Europameisterschaft in Israel und Slowenien (Juni)!

1 Gold

Elton Hercules John (76) wollte es nochmal richtig wissen. Auf seiner alle Rekorde brechenden Abschiedstour stoppte er auch für drei ausverkaufte Abende in Berlin.

Stets stilsicher, was Brillen und Haarteil betrifft: Rocketman Elton John. © dpa/Ian West

Seit 2018 läuft die „Farewell Yellow Brick Road“-Tour, unterbrochen „nur“ von Corona und einer Hüftoperation. Insgesamt mehr als 350 Konzerte wird der Rocketman letztlich auf die Bühne gezaubert haben.

Wir verleihen (Hüft-)Gold und wünschen weiter viele Yeah, Yeah, Yeahs am Ende von „I’m still standing“!

0 Bronze

Mit Blechreden kennen sie sich aus: Jetzt feierten unter anderem Ex-Kanzler Gerhard Schröder, Ex-SED-Generalsekretär Egon Krenz und Ex-AfD-Fraktionsvorsitzender Alexander Gauland zusammen in der Russischen Botschaft zu Berlin. Anlässlich des 9. Mai, dem Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland, traf sich diese Politikerriege auf ein Tête-à-Tête der bizarrsten Sorte. Von Blechmetall zu Brechmetall!