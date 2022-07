Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag erneut den James-Simon-Park in Berlin-Mitte geräumt. Rund 250 Menschen hielten sich dort am frühen Samstagmorgen auf, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Die Stimmung sei aufgeheizt und laut gewesen. Einzelne Gruppen hätten wiederholt Pyrotechnik gezündet, sodass sich die Polizei schließlich dazu entschieden habe, den Park zu räumen. Nach einer Dreiviertelstunde, gegen drei Uhr morgens, hätten alle Gruppen den Park verlassen.

Laut einem Bericht der „B.Z.“ soll kurz vor 1 Uhr außerdem der Mauerpark in Prenzlauer Berg von der Polizei geräumt worden sein. Der Grund sollen Straftaten unter Jugendlichen und Lärmbelästigung gewesen sein; die Räumung sei friedlich verlaufen.

Bereits gegen 23 Uhr soll es laut „B.Z.“ auch im Volkspark Friedrichshain zu einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen gekommen sein, bei der ein junger Mann verletzt wurde. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Den Angaben nach sollen zwei junge Männer vorläufig festgenommen, aber wenig später vor Ort wieder entlassen worden sein.

Die Polizeisprecherin bestätigte die Einsätze im Mauerpark und im Volkspark Friedrichshain am Samstagvormittag zunächst nicht.

Eine weitere Straftat ereignete sich laut Polizei gegen 1 Uhr im Görlitzer Park in Kreuzberg. Dort sollen zwei Unbekannte einem Mann ins Gesäß gestochen haben. Der 24-Jährige sei im Park mit zwei anderen Männern in Streit geraten, teilte die Polizei mit.

Die beiden Männer seien ihm bis zur Waldemarstraße gefolgt, wo sie ihn im weiteren Verlauf schlugen, ihm die Hose herunterzogen und mit einem unbekannten Gegenstand ins Gesäß stachen. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Der 24-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Immer wieder hat die Polizei in den vergangenen Monaten und insbesondere während der pandemiebedingten Schließungen im vergangenen Jahr Parks in Berlin geräumt. Regelmäßig versammeln sich dort Hunderte Feiernde, häufiger kommt es dabei auch zu Straftaten und Körperverletzungen. (Tsp, dpa)