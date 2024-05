Wagenkecht-Bündnis in Brandenburg Partei schließt Zusammenarbeit mit der AfD aus

Das neu formierte Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Brandenburg stellt die Weichen für den möglichen Einzug in den Landtag. „Wir sind da, auch hier in Brandenburg. Wir sind gekommen, um zu bleiben“, erklärte Co-Bundesparteichefin Amira Mohamed Ali am Sonnabend auf dem Gründungsparteitag des Landesverbandes in Schwedt. „Wir als BSW sind die seriöse Alternative für alle, die mit der herrschenden Politik unzufrieden sind.“

Eine Zusammenarbeit mit der AfD in Brandenburg schloss Mohamed Ali für die Partei aus. Das BSW ist nun als Newcomer auf dem politischen Spielfeld der Mark.

In Umfragen liegt das Wagenknecht-Bündnis knapp vier Monate vor der Landtagswahl auf Anhieb aktuell bei 13 Prozent. Mit dieser Stärke könnte das BSW bei der Regierungsbildung mitmischen. Wagenknecht, die Namensgeberin des Bündnisses, war bei der Gründung des vierten Landesverbandes nicht anwesend. 33 der bisher 36 Erstmitglieder, die die Partei in Brandenburg bisher zählt, waren vor Ort im Turmhotel.

Wagenknecht-Bündnis gegen vorzeitigen Kohleausstieg

Erster Landeschef ist der Potsdamer Arbeitsrichter Robert Crumbach, 61, vorher langjährig in der SPD. Die Wahl des insgesamt neunköpfigen BSW-Vorstands (darunter drei Frauen) ging glatt über die Bühne, mit Wahlergebnissen zwischen 96 und 100 Prozent. „Wir wollen eine Politik für die Brandenburgerinnen und Brandenburger machen, die Interessen der hart arbeitenden Menschen vertreten“, sagte Crumbach. Wahlziel des BSW sei es, „so stark wie möglich zu werden“.

Landespolitisch äußerte der BSW-Chef erste allgemeine Positionen. Das Wagenknecht-Bündnis lehnt nach seinen Worten einen vorzeitigen Ausstieg aus der Braunkohle ab und hält eine Sicherung des Bodens für die einheimische Landwirtschaft für richtig, nachdem die Landesregierung kein Agrarstrukturgesetz zustande gebracht habe. Als ein zentrales Thema auch auf Landesebene ist für das BSW Frieden, „natürlich macht auch Brandenburg Außenpolitik“, sagte Crumbach. „Es geht dabei nicht um Druschba-Freundschaft zu Russland. Unser Ziel ist es, den Krieg zu beenden.“

Nach der erfolgreichen Gründung werde das BSW ein Landeswahlprogramm vorbereiten, die nötigen 2000 Unterstützer-Unterschriften sammeln und die Landesliste vorbereiten, hieß es. Crumbach selbst ließ offen, ob er zu Landtagswahl antritt. Das hänge davon ab, ob es für notwendig gehalten werde, nötig habe er es nicht. Personalprobleme hat das BSW laut Landesgeschäftsführer Stefan Roth keine: „Wir könnten drei Landeslisten aufstellen.“ Roth war früher im Brandenburger Landesvorstand der Linken.

Als Vizeparteichefs wurden Andreas Kutsche, Betriebsratschef im Uni-Klinikum Brandenburg, und der Anwalt Niels-Olaf Lüders gewählt, der für die Linken für den Bundestag kandidiert hatte und nun zum BSW wechselte. Im Vorstand sind auch der Templiner Bürgermeister Detlef Tabbert, Jouleen Gruhn, Ärztin und Referatsleiterin im Sozialministerium, die Psychologin Melanie Matzies-Köhler und die Gewerkschafterin und Betriebsrätin Jenny Meyer. Schatzmeister ist Jernou Chahin, 36, Ordnungsamtsleiter im Amt Döbern Land und Verbandsführer der dortigen Feuerwehr.

Gründung hinter verschlossenen Türen

Der Parteitag fand, ein Novum in der Brandenburger Politik, weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nach der Eröffnungsrede von Co-Parteichefin Mohamed Ali mussten Medienvertreter den Saal verlassen. Bei ihrem 20-Minuten-Auftritt hatte die Parteichefin landespolitische Aussagen vermieden. Dass Schwedt, Standort der PCK Raffinerie, für die Gründung auserkoren wurde, sei kein Zufall gewesen, sagte sie. Schwedt zeige die verheerenden Auswirkungen des „verantwortungslosen Kriegskurses“, erklärte Mohamed Ali: „Wir wollen, dass Arbeitsplätze erhalten werden, auch hier in der Region.“

Robert Crumbach, erster BSW-Landeschef in Brandenburg. © Thorsten Metzner

Zugleich richtete Mohamed Ali scharfe Angriffe gegen die Ampel-Koalition im Bund, insbesondere gegen die Grünen, gegen Verengungen der Meinungsfreiheit in Deutschland, forderte aber auch eine konsequentere, geregelte Asylpolitik. Es gebe da einen „Kontrollverlust“. Man müsse Fluchtursachen bekämpfen, „umgekehrt kann es auch nicht sein, dass Menschen, die keinen Anspruch auf Asyl haben, ungebremst zu uns kommen und hier dauerhaft die Systeme belasten“, sagte sie.

Unter den rund 40 Anwesenden waren nur neun Frauen im Saal

Die Parteichefin hob das Engagement der BSW-Gründungsmitglieder hervor, das Bündnis ziehe in Brandenburg tolle Menschen an, „Juristen, Gewerkschafter, Ärzte, Psychologen, ein Bürgermeister“. Überwiegend ältere Männer waren beim Gründungsparteitag im Saal, unter den rund 40 Anwesenden waren nur neun Frauen. Darunter frühere Linke-Funktionäre der zweiten Ebene, aber auch Ex-Sozialdemokraten wie der frühere SPD-Landtagsabgeordnete Reinhard Zarneckow, der von 1990 bis 1999 im Parlament war.

„Ich bin seit Kurzem Mitglied. Ich bin sehr stolz darauf“, sagte die Senftenberger Landschaftsarchitektin Constanze Lucas. Es habe ein Aufnahmegespräch mit dem Gründungsbeauftragten Stefan Roth gegeben, zwei Wochen später sei die Zusage gekommen. Warum Sie zur BSW geht? „Mir geht es darum, dass die AfD nicht gestärkt wird. Sahra Wagenknecht zieht die Leute an“, sagte sie. Das BSW stehe für einen „Mittelweg“, für vernünftige Lösungen, während die AfD auf Krawall setze.

Die Sorge um den Frieden treibt viele im BSW um

Die allermeisten, die den Landesverband gründen, nannten vor allem die Friedensfrage als Grund für ihren BSW-Eintritt. „Das ist das Alleinstellungsmerkmal. Der Kampf um Frieden. Die anderen Parteien sind auf Kriegskurs, gerade auch im Ukrainekonflikt“, sagte Bernd Lachmann, der vor dem Wechsel zur BSW viele Jahre im Kreisvorstand der Linken in Brandenburg an der Havel war. Er sei mit der Bundespolitik der Linken nicht mehr einverstanden gewesen. Die Linke sei eine Funktionärspartei geworden, die Meinung der Basis spiele kaum noch eine Rolle.

Sahra Wagenknecht war beim Gründungsparteitag des Brandenburger BSW-Landesverbands nicht anwesend. © dpa/Markus Scholz

Oder Reinhard Simon, der langjährige Intendant der Uckermärkischen Bühnen Schwedt, nach eigenen Worten BSW-Regionalverantwortlicher für die Uckermark. „Die Entscheidung für das Erdölembargo ist eine Katastrophe, unbedacht, das macht nur, wer mit der Säge den eigenen Ast absägt, ideologisch geprägt“, sagte Simon. „Friedenspolitik können viele gar nicht mehr schreiben. Es muss verhandelt werden.“ Prinzipiell sei er bereit, sich auch in der Landespolitik zu engagieren.

Ähnlich nannte es der Marvin Knappe, mit 26 Jahren der jüngste Brandenburger BSWler. Der Kaufmann aus Eichwalde, der ein T-Shirt mit der Aufschrift „#Aufstand für Frieden“ trug, erklärte: „Ich will nicht mehr am Spielfeldrand zugucken, wie das Land langsam vor die Hunde geht, wir in den Krieg hineingezogen werden“, sagte Knappe, der zuvor in der Linken war.

Auch der langjährige Potsdamer Linke-Politiker und frühere Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Scharfenberg, der bei den Linken letztes Jahr ausgetreten war, will es nun beim Wagenknecht-Bündnis noch einmal wissen. „Ich hoffe, dass man da eine Menge bewegen kann“, sagte der 70-Jährige. Man könne von Kommunal- und Landesebene aus deutlich machen, dass eine auf Frieden orientierte Politik nötig ist und „nicht eine auf die Kriegstüchtigkeit dieser Bundesrepublik“.

Ob er für den Landtag kandidieren wird, ließ Scharfenberg offen. „Wir werden sehen, wie sich das entwickelt.“ Die Potsdamerin Monika Keilholz, früher SPD-Mitglied und viele Jahre Chefin des „Lindenparks“, nannte als Motiv für ihren BSW-Eintritt: „Weg mit der AfD!“

Angesichts der Umfragen könnte das BSW mit der Koalitionsbildung mitmischen, da alle demokratischen Parteien ein Bündnis mit der extrem rechten AfD ausschließen. Ist eine Regierungsbeteiligung in Brandenburg das Ziel der Wagenknecht-Partei? „Auf jeden Fall schließen wir das nicht aus“, sagte Co-Bundeschefin Mohamed Ali.