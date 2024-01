Wegen Hugo-Boss-Plakat „Cafe Kyiv“ kommt nicht in die Berliner Urania

Auch in diesem Jahr will die Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine ein „Cafe Kyiv“ eröffnen. Für die Veranstaltung mit Podiumsdebatten, Workshops und Kultur wurde vor einem Jahr das „Café Moskau“ in der Karl-Marx-Allee in Mitte kurzfristig umbenannt.